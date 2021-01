Pochettino krijgt bij oude werkgever PSG nieuwe kans in Europese top

Pochettino ondertekende vandaag een contract voor anderhalf jaar met de optie voor nog een seizoen. ,,Deze club heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad”, aldus Pochettino. ,,Ik heb prachtige herinneringen, vooral aan de unieke sfeer in het Parc des Princes. Ik keer terug naar de club met grote ambitie en nederigheid en ik kijk ernaar uit om samen te werken met enkele van de meest getalenteerde spelers ter wereld.”



Paris Saint-Germain wordt de vierde club waar Pochettino trainer wordt. Hij begon zijn trainersloopbaan in januari 2009 bij Espanyol. Hij was als speler in twee periodes (1994-2000 en 2004-2006) actief voor de tweede club van Barcelona. Na vier jaar in de Spaanse middenmoot vertrok Pochettino in januari 2013 naar Southampton, waarmee hij veertiende en achtste werd in de Premier League. Het leverde ‘Poch’ in de zomer van 2014 een overstap naar Tottenham Hotspur op. Spurs werd onder zijn leiding achtereenvolgens vijfde, derde, tweede, derde en vierde in de Premier League. In mei 2019 werd bovendien de finale van de Champions League bereikt, nadat Ajax op miraculeuze wijze met 2-3 werd verslagen in Amsterdam.



Daarna kwam de klad erin bij zijn team en toen Spurs in november 2019 veertiende stond in de Premier League, besloot voorzitter Daniel Levy om Pochettino te ontslaan en José Mourinho te benoemen als opvolger van de Argentijn. Pochettino leek daarna een goede kandidaat bij Bayern München en Real Madrid, maar gaat nu dus aan de slag bij de kampioen van Frankrijk.