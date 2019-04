Pochettino vindt vrij weekend van Ajax ‘oneerlijk’

Ook verdediger Danny Rose had het liever anders gezien, zo liet hij eerder deze week weten. ,,Ik kon niet geloven toen ik hoorde wat men in Nederland had beslist. In deze fase van het seizoen voel je de vermoeidheid en dan helpen alle beetjes”, zei Rose, die het zou aanmoedigen als men in Engeland dezelfde houding zou aannemen als de KNVB.



,,We willen de Champions League-cup naar Tottenham brengen, maar uiteraard ook naar Engeland. Het is niet Tottenham tegen Ajax, maar het gaat over Engeland.”