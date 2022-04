Podcast | Arne Slot is de perfecte trainer voor Ajax, daar kan je niet omheen

De halvefinalisten in de Champions League, de vragen over Ajax aan Arne Slot en Feyenoord en PSV in de kwartfinale van de Conference League: dat zijn de onderwerpen van de nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt ze met Sjoerd Mossou. ,,Feyenoord is aan zijn stand verplicht de halve finale van de Conference League te halen.”

Geen verleningen in de kwartfinales van de Champions League op woensdagavond. Maar wel spanning. Zeker bij Atlético Madrid - Manchester City. De 0-0 was goed genoeg voor City om door te gaan. Al was het in de slotfase hangen en wurgen. ,,Het zijn zulke grote clubs dat het van details afhangt. City of Atlético was op voorhand al fifty-fifty. Maar over twee wedstrijden is City op punten terecht door.”

Onder de halvefinalisten in de Champions League zit Villarreal. ,,Het is echt knap van die club. Ze spelen al twintig jaar goed in de Europese toernooien, terwijl het een dorp is. Vergelijk het met SC Heerenveen of Nottingham Forest. Alleen Villarreal speelt al zolang mee in de top dat we het gewend zijn geraakt. Maar het blijft ongelooflijk.”

In Praag ging het een dag voor Slavia Praag - Feyenoord niet alleen over dat duel. Maar ook over de toekomst van Arne Slot. Zijn naam wordt steeds in verband gebracht met Ajax. Tot zijn eigen ongenoegen. ,,Slot heeft Ajax nooit helemaal uitgesloten. En bovendien is hij de perfecte trainer voor Ajax. Daar kan je niet omheen. Los van het sentiment. Je kunt allemaal lijstjes maken bij Ajax, maar op al die lijstjes zal Slot minimaal ‘Top 2' zijn. Het type trainer dat hij is, het voetbal waar hij voor staat, maakt dat hij prima bij Ajax past.”

