Podcast | ‘Koeman voelt zich ontzettend miskend bij Barcelona’

,,Het spanningsveld dat in Barcelona heerst, proef je in elke zin van Ronald Koeman’’, begint Wijffels over de situatie van de voormalig bondscoach. ,,Hij voelt zich ontzettend miskend over wat hij heeft gedaan in Barcelona toen hij instapte. Hij heeft een prijs gewonnen met Barcelona. Ze hebben lang meegedaan om het kampioenschap. Maar Laporte, de voorzitter, stapte halverwege het seizoen in en heeft die hele aanloop niet meegemaakt.’’