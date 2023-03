Politie arresteert verdachte na islamofobe en racistische uitingen jegens Marokkaanse voetbalselectie

De Marokkaanse selectie, die spelers herbergt als Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Bayern München) en Sofyan Amrabat (Fiorentina), reisde zondag naar Madrid ter voorbereiding op de vriendschappelijke wedstrijd van dinsdagavond tegen Peru.

Op meerdere foto's die online verschenen, viel te zien hoe een deel van het hotelpersoneel zich zwaar racistisch uitliet. ‘We serveren ze Ramadan-stront. Hun f*cking geloof van 💩💩💩’. En: ‘Jullie zijn een stelletje klootzakken. Ik schijt op de Ramadan en hun f*cking doden.’

Hotel reageert geschokt

Het Spaanse AS sprak met een van de managers van het hotel. Het incident wordt veroordeeld door de leiding van Eurostars Madrid Tower. Er zijn juridische stappen aangekondigd tegen de verantwoordelijkheden. Het hotel heeft het betrokken personeel op staande voet ontslagen en hun namen zijn doorgegeven aan de politie. Inmiddels is bekend dat degene die bovenstaande foto's op zijn Instagram heeft geplaatst, gearresteerd is.

,,Allereerst willen we onze excuses aanbieden aan iedereen die beledigd is door wat er is gebeurd. Ik ben een Arabisch persoon, een moslim die de Ramadan viert zoals vele collega’s in het hotel en daarom voelen wij ons net zo gekwetst als elke moslim in de wereld", aldus de manager.

Bondscoach wil incident snel vergeten

Walid Regragui, de bondscoach van Marokko, sprak maandag op de persconferentie kort over de gebeurtenissen. Hij wil er niet te lang bij stilstaan en zich focussen op de wedstrijd tegen Peru. ,,Hij (degene die de foto's op zijn eigen Instagram deelde, red.) is een jongen van negentien of twintig jaar, daar staan we niet bij stil. In onze religie wordt ons vergeving geleerd en wij vergeven hem. Het beste voorbeeld in deze periode van Ramadan is hem te vergeven en hij zal begrijpen dat wat hij denkt over moslims niet de realiteit is. Ik wil er niet meer over praten", aldus Regragui.

Ook onrustige voorbereiding voor Peru

In het spelershotel van Peru ging het maandag helemaal mis nadat honderden supporters van de ploeg zich hadden verzameld voor de ingang van het gebouw om de ploeg, met onder anderen Feyenoorder Marcos Lopes, Miguel Araujo (Emmen) en Renato Tapia (ex-Feyenoord), toe te juichen. De Spaanse politie raakte in de drukte het overzicht kwijt waarna er in het gedrang klappen werden uitgedeeld, zo valt te zien op sociale media.

Volgens Peruaanse media zou een agent een van de spelers hebben geduwd, wat tot een woordenwisseling leidde. Doelman Pedro Gallese werd gearresteerd door de Spaanse politie, maar kon zich na het afleggen van een verklaring op het politiebureau weer bij het team voegen. Er is geen aanklacht tegen hem ingediend, aldus het Peruaanse consulaat in Madrid.