Politie-inval is de zoveelste zwarte bladzijde in een hectisch en somber jaar voor Barça

De gifbeker is nog lang niet leeg voor FC Barcelona. Na een jaar van voortdurende onrust en slechte economische en sportieve resultaten, belandde de top van de club vandaag tijdelijk in een politiecel. Vier bestuurders werden gearresteerd in een onderzoek van de Catalaanse politie naar mogelijke corruptie binnen de club.