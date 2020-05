Politie legt in België ‘geheime’ wedstrijd met spelers Standard Luik stil

In totaal waren zestig mensen aanwezig op het kunstgrasveld in Wezet. Dergelijke bijeenkomsten zijn in België, net als in Nederland, niet toegestaan. Onder de aanwezigen waren bekende voetballers als Paul-José Mpoku (Al-Wahda), Samuel Bastien, Mehdi Carcela (Standard) en Junior Edmilson (Al-Duhail). Ook waren er spelers aanwezig van topamateurclub RFC Luik.

Burgemeester Julien Woolf van Wezet begrijpt niets van de samenscholing van bekende en minder bekende voetballers in zijn gemeente. ,,Als sportsterren zich niet houden aan regels die aan de hele bevolking worden opgelegd, dan is dat zeer schadelijk”, schreef Woolf in een post op Facebook. ,,Ik dacht dat spelers met zo'n populariteit een voorbeeld zouden stellen, maar daar zijn we helaas ver van verwijderd.”



In België is de competitie net als in Nederland stilgelegd. Club Brugge, na 29 speeldagen de koploper, is uitgeroepen tot kampioen. Waasland-Beveren degradeert. De bekerfinale (Club Brugge-Royal Antwerp FC) wordt mogelijk nog wel gespeeld.