Poll | Mbappé, De Bruyne, Messi of Haaland: wie verdient dit jaar de Gouden Bal?

Het voetbalseizoen zit er nu écht bijna op, dus komt langzaam de jaarlijkse discussie over de Gouden Bal op gang. Dit jaar wordt er meer gekeken naar individuele prestaties . Welke speler mag in oktober de prestigieuze prijs in ontvangst nemen? Deze site zet de voornaamste kandidaten op een rijtje.

Lionel Messi

Recordwinnaar Messi, die al zeven keer werd gekroond tot beste speler van het jaar, zette afgelopen december de kroon op zijn imposante loopbaan. De 35-jarige sterspeler gidste Argentinië met zeven doelpunten naar de wereldtitel in Qatar. Bij zijn club Paris Saint-Germain, die hij deze zomer verlaat voor een avontuur bij Inter Miami, pakte Messi ook nog de Franse titel. Messi was in clubverband goed voor 21 doelpunten en 20 assists.

Erling Haaland

Uiteraard mag het Noorse fenomeen niet ontbreken in de lijst met kandidaten. Haaland verpulverde in zijn eerste seizoen bij Manchester City alle records en was in totaal goed voor 52 doelpunten en 9 assists. De nog altijd pas 22-jarige spits was daarmee van onschatbare waarde voor zijn ploeg, die de ‘Treble’ pakte. Haaland en consorten werden kampioen van Engeland, wonnen de FA Cup en versloegen afgelopen weekend Inter in de finale van de Champions League.

Kylian Mbappé

Met een hattrick in de WK-finale dwong hij namens Frankrijk nog een strafschoppenserie af, waarin zijn land uiteindelijk alsnog moest buigen voor Argentinië. Toch werd hij met acht goals topscorer van het WK en onderstreepte hij maar weer eens dat hij tot de allerbeste spelers ter wereld hoort. Het was dan ook vooral aan Mbappé te danken dat Paris Saint-Germain dit jaar opnieuw de titel in de Ligue 1 pakte. In alle competities was de aanvaller 41 keer trefzeker, terwijl hij ook nog eens tien goals voorbereidde.

Kevin De Bruyne

De architect van het succes van Manchester City. In de schaduw van topschutter Haaland beleefde De Bruyne misschien wel het beste seizoen uit zijn loopbaan. Met tien goals en liefst 31 assists nam de Belgische middenvelder zijn ploeg in de jacht op de ‘Treble’ bij de hand. Domper was zijn vroege uitvalbeurt in de finale van de Champions League. Toch zal de spelmaker terugblikken op een indrukwekkend seizoen.

Die prijs voor beste speler ter wereld ging altijd over prestaties in één kalenderjaar. Maar vorig jaar werd de opzet veranderd. Het is nu een prijs over één seizoen, lopend van juli tot juli. Ook aan de selectiecriteria is gesleuteld. Daarin staat nu dat individuele prestaties van een speler en speelster zwaarder wegen dan collectieve prestaties, zoals gewonnen prijzen met een club of land. De geheime stemming is voortaan in augustus, met daarna een shortlist van 30 man. In oktober volgt de uitslag en de feestelijke uitreiking. Karim Benzema was vorig jaar de winnaar van de eerste verkiezing ‘nieuwe stijl’. Wie wordt in 2023 zijn opvolger?

