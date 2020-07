Porto neemt via video afscheid van Casillas

,,Het is aan de artsen om te bepalen of een comeback nog mogelijk is", zei de Spaanse doelman tweeënhalve maand geleden tegen het televisiekanaal van de Portugese club. ,,Mijn gezondheid is het belangrijkste en je moet realistisch zijn. Maar het gaat inmiddels goed met mij."

In februari liet Porto-voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa weten dat Casillas een punt zou zetten achter zijn carrière om Spaans bondsvoorzitter te worden. Maar hij trok zich uiteindelijk terug vanwege de coronapandemie.



Casillas kwam in 2015 naar Porto nadat hij zijn hele voetballeven bij Real Madrid had doorgebracht. De Portugezen plaatsten woensdagavond een video online met hoogtepunten van Casillas onder de titel ‘altijd één van ons’. De wereldkampioen van 2010 en tweevoudig Europees kampioen (2008-2012) droeg het shirt van Porto in 156 wedstrijden en werd in 2018 met de club kampioen.