Portugal komt heel goed weg tegen Iran en treft nu Uruguay

Door Tim Reedijk



Alles leek koek en ei voor Portugal, dat met 1-0 leidde tegen Iran terwijl Spanje aankeek tegen een achterstand tegen Marokko (1-2). Maar door die hachelijke, doeltreffende momenten in blessuretijd werd de koppositie in de poule alsnog verspeeld. Iran kreeg zelfs nog een levensgrote kans op de winnende treffer, waarmee de ploeg van de Portugese bondscoach Carlos Queiroz zich naar de achtste finales had gespeeld.



Die treffer bleef uit. Portugal gaat dus door, maar zeker in de wetenschap dat Uruguay vanmiddag Rusland declasseerde (3-0) zal men zich in dat land afvragen hoe de koppositie verspeeld kon worden. De bizarre slotfase kwam na een duel dat behoudend op gang kwam, maar werd opengebroken door misschien wel het mooiste doelpunt van dit toernooi. Dit keer was het niet Cristiano Ronaldo maar Quaresma die zijn land op sleeptouw naam. En uiteraard deed hij dat met een zogeheten trivela, een schot met buitenkant voet. Het is zijn specialiteit sinds jaar en dag, maar ook nu hij 34 jaar is, zit de slijt er nog lang niet op. Met uiterste precisie stuurde hij de bal naar de linkerkruising - onhoudbaar voor Alireza Beiranvand.



Hoofdrol

Die doelman pakte even later alsnog de hoofdrol. Na een check van de videoscheidsrechter kende arbiter Enrique Caceres een penalty toe aan Portugal na een overtreding op Ronaldo. Een uitgelezen kans voor de Portugees om zich naast Harry Kane (vijf treffers) te nestelen op de topscorerslijst van dit WK, maar hij schoot zijn strafschop hopeloos in. Beiranvand pakte de bal met enige moeite klemvast.



Iran wist dat een overwinning nodig was om de achtste finales te bereiken en na de gemiste pingel van Ronaldo gloorde er ook even hoop. Maar de ploeg was totaal niet bij machte om serieuze weerstand te bieden tegen de Portugezen, die nog aan een rode kaart voor aanvoerder en topscorer Ronaldo ontsnapten. Met geen bal in de buurt probeerde hij zich langs Morteza Pouraliganji te worstelen en daarbij maakte hij een slaande beweging. Opnieuw bekeek Caceres de beelden langs de zijlijn en even leek Portugal het zonder Ronaldo te moeten doen tegen Uruguay - en wie weet nog wel meer wedstrijden.



Iran gaf nog één keer alles en wéér werd de video-arbiter ingeschakeld na een vermeende handsbal. Caceres gaf de penalty en Iran kreeg zelfs nog een levensgrote kans op de winnende treffer, waarmee de ploeg van de Portugese bondscoach Carlos Queiroz zich (ten koste van Portugal) naar de achtste finales had gespeeld, maar Portugal ontsnapte en gaat dus - mét Ronaldo - op jacht naar een plek in de kwartfinales.