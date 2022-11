Portugal treurt om overleden topscorer Fernando Gomes (66)

Erik ten Hag houdt geen rekening met WK: ‘Denk dat spelers zich bewust zijn van belang van wedstrijd’

Manchester United en trainer Erik ten Hag staan voor de laatste Premier League-wedstrijd van 2022. Morgen (aftrap 17.30 uur) gaat de Nederlandse manager met zijn team op bezoek in Londen voor het duel met Fulham. Zeven dagen later begint het WK in Qatar en veel van zijn spelers doen mee aan het wereldkampioenschap, maar Ten Hag gaf aan dat de focus volledig op het treffen met Fulham ligt.

