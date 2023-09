Portugal verpulvert Luxemburg met grootste zege ooit, Feyenoorder David Hancko scoort al na acht seconden

Hancko schoot uit de startblokken tijdens Slowakije tegen Liechtenstein in groep J. Ex-Feyenoorder Robert Bozenik verlengde een lange bal met het hoofd, waarna Hancko de score al na acht seconden (!) opende voor Slowakije, door de bal leep over de doelman te tikken. Na ruim vijf minuten stond het zelfs al 3-0 voor de Slowaken, nadat ook Ondrej Duda en Robert Mak het net vonden. Door de 3-0 zege staat Slowakije nu tweede in de groep.

Het doelpunt van David Hancko:

De Slowaken namen afstand van Luxemburg, dat vanavond met 9-0 ten onder ging tegen nummer één in de poule Portugal. De Portugezen zetten een monsterscore neer door treffers van Goncalo Ramos (2x), Goncalo Inácio (2x), Diogo Jota (2x), Ricardo Hota en João Félix. Manchester United-middenvelder Bruno Fernandes blonk uit met een hattrick aan assists en een goal.

Drie keer eerder won Portugal een duel met 8-0. In 1994 en 1999 van Liechtenstein en in 2003 van Koeweit, maar deze 9-0 is een unicum. Portugal heeft nu achttien punten uit zes duels en staat daarmee vijf punten boven Slowakije en acht boven Luxemburg.

De negende treffer van Portugal:

Kroatië op weg naar groepswinst

Kroatië heeft goede zaken gedaan in strijd om groepswinst in de EK-kwalificatiecyclus. De huidige nummer zes van de wereld boekte een 1-0 overwinning op Armenië. Feyenoorder Luka Ivanusec en Ajacied Josip Sutalo hadden een basisplaats bij de Kroaten.

Kroatië kwam al na veertien minuten op voorsprong. Andrej Kramaric bracht op aangeven van Manchester City-verdediger Josko Gvardiol de 0-1 op het scorebord. De arbitrage dacht aan buitenspel, maar de VAR keurde de treffer goed. Eenvoudig was het vervolgens echter niet voor de Kroaten. Hoewel de ploeg van Ivanusec en Sutalo de betere partij was en nauwelijks in de problemen kwam, moest het tot het laatste fluitsignaal blijven vrezen voor een gelijkmaker.

Volledig scherm Luka Ivanusec. © Photolure via REUTERS Omdat Kroatië standhield, staat de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic nu na vier wedstrijden op tien punten. Dat zijn er evenveel als Turkije, dat al een wedstrijd meer gespeeld heeft. Kroatië ligt daarmee uitstekend op koers voor groepswinst in poule D. De Kroaten morsten in maart alleen punten tegen Wales (1-1) en wonnen de overige drie duels.

Ivanusec, die op het middenveld begon, ging een kwartier voor tijd naar de kant. Komend weekend speelt hij met Feyenoord de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Sutalo, die zondag met Ajax op bezoek gaat bij FC Twente, maakte wel de negentig minuten vol. Zijn ploeggenoot bij Ajax Borna Sosa bleef negentig minuten op de bank. Het duel werd na een halfuur kort onderbroken omdat er een drone met een Armeense vlag het stadion in vloog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is de stand in de groep van Oranje voor de EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.