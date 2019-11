Potter tot 2025 trainer van Pröpper in Brighton

,,We zijn erg tevreden met de start van Graham sinds hij hier afgelopen zomer is gekomen. We zijn blij dat hij en zijn stafleden contracten voor de lange termijn hebben getekend. Ze hebben gezorgd voor een nieuwe speelstijl, die door de spelers en supporters is omarmd”, zei voorzitter Tony Bloom, die met zijn club tot de beste tien clubs van het land wil behoren. Potter vertrok in mei van dit jaar van Swansea City in Wales naar Brighton. Hij had in de kuststad aanvankelijk zijn handtekening gezet onder een contract tot 2023.



Brighton staat na dertien duels op de twaalfde plek in de Premier League. Naast Pröpper staat ook Jürgen Locadia onder contract bij Brighton. De aanvaller is dit seizoen echter verhuurd aan het Duitse Hoffenheim.