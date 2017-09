Poyet levert contact in bij Shanghai Shenhua

Ontslag of nieuwe kans? 'Binnen 48 uur besluit over positie van Frank de Boer'

0:33 Frank de Boer krijgt voor dinsdagavond te horen of hij mag aanblijven bij Crystal Palace of dat zijn verblijf in Londen opnieuw vroegtijdig eindigt. Volgens The Telegraph neemt voorzitter Steve Parish binnen 48 uur een besluit. Verlost hij De Boer uit zijn lijden of krijgt de oud-coach van Ajax langer de tijd op Selhurst Park?