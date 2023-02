Prachtig nieuws: Georginio Wijnaldum maakt na zes maanden blessureleed rentree bij AS Roma

Met samenvattingen Arsenal lijdt puntenver­lies in eigen huis, flinke dreun voor het Tottenham Hotspur van Arnaut Danjuma

Arsenal is er niet in geslaagd om de koppositie in de Premier League te verstevigen. In eigen huis kwam de ploeg van Mikel Arteta tegen Brentford niet verder dan 1-1. Het verschil met Manchester City bedraagt 6 punten, maar City heeft een wedstrijd minder gespeeld en komt zondag pas in actie.

19:16