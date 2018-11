‘Premier League clubs moeten drastisch snoeien in verhuurde spelers’

Volgens The Times mogen clubs vanaf het seizoen 2020/2021 nog maar zes tot acht spelers verhuren. Chelsea heeft dit seizoen bijvoorbeeld 39 (!) spelers uitgeleend. Ook Manchester City staat bekend om het verhuren van tientallen spelers. Dit seizoen zijn er 28 spelers verhuurd.



Er komt tevens een maximum aan het aantal spelers dat een club aan een andere club mag verhuren: twee per seizoen. Chelsea heeft dit seizoen al drie spelers aan Vitesse verhuurd (Clarke-Salter, Eduardo, Musonda) . Op dit moment hebben acht van de twintig clubs in de Premier League meer dan tien spelers verhuurd.



Het is nog niet bekend welke straffen de wereldvoetbalbond wil uitdelen als de clubs zich niet aan deze regel houden.