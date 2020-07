Premier League-doek valt voor Bournemouth en Watford, feest bij Aston Villa

Vanavond tegen Sampdoria Negende titel op rij aanstaande voor Juventus, maar het is zeker niet de mooiste

18:20 Juventus wordt vanavond (21.45 uur) bij winst op Sampdoria kampioen van de Serie A, maar de ploeg van Maurizio Sarri morst de laatste tijd veel punten. De suprematie in Italië staat buiten kijf, maar is het negende achtereenvolgende kampioenschap de minste in de serie?