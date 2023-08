Premier League krijgt lucht door Saoedische koopdrift: zandbak dumpplek voor uitgerangeerde spelers

Lionel Messi krijgt supporters Inter Miami wéér op de banken: superster schittert als vanouds in de VS

De Verenigde Staten zullen weten dat Lionel Messi is gearriveerd. De superster is niet van plan om het rustig aan te doen bij zijn nieuwe werkgever Inter Miami. Opnieuw was de 36-jarige vedette de man om wie alles draaide. Met twee goals tegen Orlando City leidde hij zijn ploeg naar de volgende ronde van de Leagues Cup: 3-1.