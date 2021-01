Premier League schuift met duels na corona-uitbraak bij Aston Villa

15 besmettingenHet coronavirus heeft Engeland volledig in zijn greep en dat is ook te merken in de Premier League. De selectie van subtopper Aston Villa, waar zo'n tien tot vijftien belangrijke spelers besmet zouden zijn, blijft voorlopig in quarantaine en kan dus niet in actie komen.

Volledig scherm Sil Swinkels en Xherdan Shaqiri. © Pool via REUTERS De Premier League zegt de regels bij de clubs te hebben aangescherpt, nu door de mutatie van het coronavirus steeds meer mensen in Engeland ziek worden. Het virus heeft afgelopen week ook hard toegeslagen bij Aston Villa, de nummer acht van de Premier League. In de FA Cup moest de club uit Birmingham daarom afgelopen vrijdag al aantreden met zestien debuterende jeugdspelers, die gemiddeld 18,3 jaar oud waren. Zij verloren op Villa Park met 1-4 van Liverpool. De Nederlandse jeugdinternationals Lamare Bogarde en Sil Swinkels (allebei net een paar dagen 17) mochten allebei meedoen tegen de kampioen van Engeland, die met de sterkste formatie aantrad.



Daarna was het de vraag of die jeugdspelers komende woensdag ook moesten gaan spelen in de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur, maar dat blijkt nu niet het geval. De Premier League heeft ervoor gekozen om de wedstrijd uit te stellen. Tottenham Hotspur is echter niet vrij, maar speelt woensdagavond de thuiswedstrijd tegen stadgenoot Fulham.

Fulham zou eigenlijk vrijdagavond in actie komen in de derby tegen Chelsea, maar die wedstrijd is nu verschoven naar zaterdagavond. Beide teams uit Londen zouden elkaar op 30 december al treffen op Craven Cottage, maar die wedstrijd ging toen niet door omdat meerdere spelers en stafleden van Fulham besmet bleken met het coronavirus. Ook de voor 3 januari geplande uitwedstrijd tegen Burnley ging om die reden niet door en moet dus ook nog worden ingehaald.

De Premier League hoopt dat Aston Villa snel weer in actie kan komen. De wedstrijd van komende zaterdag tegen Everton is verschoven naar de zondag. Met een extra dag speling zouden er volgens de competitiebazen weer genoeg spelers beschikbaar moeten zijn om te kunnen spelen. Aston Villa staat nog op 15 wedstrijden, terwijl de meeste clubs al 17 wedstrijden hebben gespeeld. Dat komt weer door een eerdere virusuitbraak bij Newcastle United, waardoor zij op 1 december niet in actie konden komen. Newcastle United - Aston Villa staat nu ingepland voor 13 maart.

Celtic moet wel spelen

In Schotland wordt er niet geschoven, maar moet er gewoon worden gevoetbald. Celtic treedt maandagavond met een verzwakte ploeg aan tegen Hibernian in de Schotse Premier League. Dertien spelers uit de A-selectie, alsmede coach Neil Lennon en zijn assistent John Kennedy, zijn in isolatie gegaan omdat ze te dicht in de buurt zijn geweest van Christopher Jullien. De Franse verdediger is positief getest op het coronavirus.

Celtic laat op de website weten dat het stevig baalt van de tegenslag, temeer daar de club beweert zich telkens nauwgezet aan de strenge coronaprotocollen te hebben gehouden. ,,De club had tot nog toe geen enkele positieve test, tot maandag.” De club vreest dat de besmetting vorige week is overgeslagen op Jullien, toen Celtic terugkeerde van een veel bekritiseerd trainingskamp in Dubai.

De club uit Glasgow heeft de Schotse voetbalbond verzekerd maandagavond te spelen tegen Hibernian. Celtic is de nummer twee in de competitie met 43 punten uit negentien wedstrijden. Rangers is koploper met liefst 22 punten meer, maar de stadsrivaal heeft wel al vier wedstrijden meer gespeeld. Celtic werd de afgelopen negen seizoenen kampioen van Schotland.

