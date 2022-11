Premier League-sensatie Ivan Toney zit in de nesten na overtreden gokregels

Brentford liet weten dat het is ingelicht dat Toney, die sinds 2020 uitkomt voor de club, is aangeklaagd voor ‘het breken van FA-regel E8'. ,,De club is in overleg met Ivan en zijn juridische vertegenwoordiger over deze zaak en deze gesprekken zullen privé blijven. We zullen verder geen commentaar geven tot de zaak is afgerond.”