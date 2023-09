Premier League slecht grens van 2 miljard pond aan transfers: net zo veel als andere topcompetities samen

Dit waren de duurste zomertrans­fers in het internatio­na­le voetbal en de eredivisie

De transfermarkt is gisteravond na een hectische Deadline Day gesloten. De periode van het smijten met miljoenen is ten einde. Clubs versterkten zich massaal met nieuwe spelers en waren niet te beroerd om flink de portemonnee te trekken. Dit waren de duurste transfers van deze zomer, in het buitenland en in de eredivisie.