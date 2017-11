Presentatie Spaans WK-shirt geannuleerd na ophef

In het retro-ontwerp is de blauwe streep echter paarskleurig uitgevallen, waardoor een link werd gelegd met de vlag van de Tweede Spaanse republiek (1931-1939). Sindsdien is Spanje een monarchie, en na de dictatuur van Franco - in 1975 - een democratie.



Toen een foto van de shirts gisteren door Adidas werd vrijgegeven, ging het los op social media. Met de hashtag #BoicotAdidas kreeg Adidas én de Spaanse bond er gisteren en vandaag van langs. Hoewel de Real Federación Española de Fútbol (RFEF) zich verdedigde met de opmerking dat het shirt een verwijzing is naar 'de moed en furie van La Roja' en absoluut geen verwijzing naar de republikeinse vlag, was het vanavond wel reden de presentatie van morgen te schrappen.