Preses Duitse voetbalbond maakt zich sterk voor salarisplafond

Eén belangrijke medestander zegt hij al te hebben. Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München ondersteunt de voorstellen volgens Keller, die met de topman van de Duitse kampioen dinsdag een telefonisch onderhoud had.



,,We moeten de toekomst van het voetbal waarborgen", betoogt Keller. ,,Belangrijk daarbij is dat we het profvoetbal weer dichter bij de mensen brengen. Hoge provisies voor spelersmanagers en immense transfersommen zorgen voor steeds meer ergernis in de samenleving. Daarmee vervreemden we het publiek van onze geliefde sport."



Volgens Keller deelt Rummenigge zijn mening. ,,Daar ben ik heel blij om, want hij heeft veel voor het voetbal gedaan en staat ook internationaal in hoog aanzien. Dat biedt ons een grote, zeer grote kans om in deze kwestie vooruitgang te boeken.”