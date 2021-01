Presidentsverkiezingen bij FC Barcelona op 7 maart

AS Roma verliest na blunder ook reglemen­tair van Spezia

22 januari AS Roma heeft voor de tweede keer deze week verloren van Spezia, nu reglementair. De op het veld geleden nederlaag in het bekertoernooi van afgelopen dinsdag (2-4 na verlengingen) werd door de tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond omgezet in 0-3 verlies. Roma wisselde in het duel zes keer, een keer meer dan toegestaan.