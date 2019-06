Prijzenpakker Ronaldo eerste ooit met tien UEFA-prijzen

,,Ik denk dat ik nog steeds een nuttige speler ben. Ik voel me gemotiveerd en speel graag voor Portugal", aldus Ronaldo, die ook komend seizoen voor Juventus speelt. ,,Dit team heeft een groot potentieel om zich verder te ontwikkelen. En ik weet zeker dat Portugal in de toekomst meer belangrijke trofeeën zal winnen.”



Met de zege in de Nations League was Ronaldo de eerste speler ooit met tien Europese prijzen voor land en clubs. Het begon in 2008 met de Champions League met Manchester United. Daarna won hij die prijs nog vier keer met Real Madrid. Met de Koninklijke won hij ook drie Europese Super Cups. Met Portugal werd hij in 2016 Europees kampioen. Gisteren kwam daar de Nations League bij. In de prijzenkast van Ronaldo ontbreekt nog één prijs: de wereldbeker. Op het afgelopen WK verloor Portugal in de achtste finales van Uruguay.