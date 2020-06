Prijzenpakkers Müller en Alaba mijlenver verwijderd van recordhouder Giggs

Thomas Müller en David Alaba staan symbool voor de feilloze ontwikkeling die Bayern München de laatste jaren heeft doorgemaakt. Als jonkies veroverden ze in 2010 hun eerste landstitel en ze zagen Bayern vanaf 2013 uitgroeien tot absolute alleenheerser in Duitsland. Met negen landstitels komen ze echter nog niet in de buurt van het Europese titelrecord.

Ryan Giggs mocht als speler van Manchester United namelijk liefst dertien keer feestvieren. De Welshman speelde tussen 1990 en 2014 onafgebroken voor de Engelse grootmacht en groeide uit tot de speler met de meeste landstitels in de Europese topcompetities. Müller en met name Alaba hebben nog wel wat jaren voor de boeg om Giggs te achterhalen. Müller is dertig jaar, Alaba 27.

Voor het Bayern-duo gloort bij een volgende titel wél een plaats in een illuster rijtje. Het is maar voor weinig spelers weggelegd om de dubbele cijfers wat betreft landstitels te halen. Sinds gisteravond hijgen de Duitser en de Oostenrijker voormalig Real Madrid-middenvelder José Martínez Sánchez in de nek. De Spanjaard schreef tussen 1964 en 1980 tien La Liga-titels op zijn naam, net als FC Barcelona-ster Lionel Messi. De Argentijn jaagt met Barça dit jaar op zijn elfde landskampioenschap en is in een felle strijd verwikkeld met rivaal Real Madrid.

Volledig scherm Prijzenpakkers Scholes en Giggs. © AP

Verder moeten Müller en Alaba onder meer Gary Neville (Manchester United), Paco Gento (Real Madrid) en Paul Scholes (Manchester United, allen twaalf keer) voor zich dulden. Arjen Robben werd met Bayern München in totaal acht keer landskampioen en mocht zich daarnaast met Real Madrid, Chelsea (tweemaal) en PSV de beste van het land noemen: in totaal twaalf landstitels dus.

In de eredivisie staat het record al jarenlang op naam van Johan Cruijff en Jan Heintze. Cruijff bracht zijn totaal na acht titels met Ajax en één met Feyenoord op negen, een aantal waar alleen Heintze aan kan tippen. Ook de Deense linksback heeft negen keer de schaal in handen gehad.

Compleet

Met negen landstitels, vijf Duitse bekers, vijf Duitse supercups, de Champions League-titel, de UEFA Super Cup, het WK voor clubteams én het WK voetbal met Duitsland heeft Müller een aardig compleet lijstje trofeeën gespaard. Van de grote toernooien ontbreken alleen nog de onderscheidingen van het EK en de Confederations Cup in zijn eregalerij.

Met in totaal 23 behaalde titels is Müller echter bij lange na niet de grootste prijzenpakker van het mondiale topvoetbal. Wereldwijd is Dani Alves namelijk de speler met de meeste medailles in zijn prijzenkast achter zijn naam. De Braziliaanse rechtsback, die onder meer voor Sevilla, FC Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain uitkwam, mocht het recordaantal van veertig bekers de lucht in tillen. Vier daarvan behaalde hij met de nationale ploeg.

Zelfs landstitelmagnaat Giggs komt niet in de buurt van Alves. In Giggs’ roemrijke carrière stokte de teller op 35 behaalde trofeeën, goed voor een gedeelde derde plaats op de ranglijst. Naast Alves kent alleen voormalig Dinamo Kiev-legende Oleksandr Shovkovskiy succesvollere loopbaan.

Spelers met de meeste trofeeën

1. Dani Alves (Bahia, Sevilla, FC Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain en Brazilië): 40

2. Oleksandr Shovkovskiy (Dinamo Kiev): 36

3. Andres Iniesta (FC Barcelona en Spanje): 35

4. Ryan Giggs (Manchester United): 35

5. Lionel Messi (FC Barcelona en Argentinië): 34