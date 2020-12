Prima generale voor Peter Bosz met Leverkusen voor kraker tegen Bayern

Samenvatting Messi komt op gelijke hoogte met Pelé

14 december Lionel Messi is weer een record rijker. De 33-jarige Argentijn maakte vanavond tegen Levante (1-0 winst) doelpunt nummer 642 in het shirt van FC Barcelona. De all-time topscorer van Barça werd daarmee ook direct de beste clubschutter ooit, een record dat hij nog wel even moet delen met Pelé.