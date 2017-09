Primeur voor Babel en een echte hattrick voor Kane

Misschien de opvallendste uitslag van gisteren was de ruime uitoverwinning van FC Porto op AS Monaco. De Fransen verloren nog nooit met zo'n groot verschil een wedstrijd in eigen huis in de Champions League.



De uitslag is overigens hetzelfde als in 2004, toen beide ploegen elkaar troffen in de Champions League-finale. Ook nu bleef FC Porto de sterkste.



Vincent Aboubakar was bij FC Porto met twee doelpunten de grote man. Het is de eerste keer sinds 16 september 2015 dat een Porto-speler twee keer scoort in een uitwedstrijd. Wie de vorige speler was die dat deed? Aboubakar tegen Dinamo Kiev.