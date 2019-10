Probleem voor Kluivert: Valdés weigert ontslag te tekenen

Copa Libertadores River Plate overleeft hete return bij Boca Juniors en plaatst zich voor finale

7:45 Boca Juniors heeft vannacht de 249ste editie van de Superclásico met 1-0 gewonnen, maar dat was niet genoeg om de 2-0 nederlaag in de heenwedstrijd bij River Plate goed te maken. River Plate mag daarom op zaterdag 23 november haar titel verdedigen in de Copa Libertadores.