Problemen stapelen zich op voor Klopp: Gomez raakt geblesseerd op training bij Engeland

De Engelse bondscoach Gareth Southgate zal naar verwachting later vandaag tijdens zijn persconferentie een update geven over de ernst van de blessure van Gomez. Liverpool-coach Jürgen Klopp zal hopen dat het meevalt, want hij zit al erg dun in de verdedigers nadat Virgil van Dijk vorige maand al een zware knieblessure opliep in de derby bij Everton.



De 23-jarige Gomez speelt sinds de zomer van 2015 voor Liverpool, dat hem voor 5 miljoen euro overnam van Charlton Athletic. De elfvoudig Engels international speelde inmiddels 121 wedstrijden voor Liverpool, waarvan het merendeel naast Virgil van Dijk. Liverpool hervat de competitie op zaterdag 21 november met de thuiswedstrijd tegen Leicester City, dat aan kop gaat in de Premier League met een punt voorsprong op de ploeg van Klopp. Op 1 december gaat Ajax op bezoek op Anfield in de Champions League.