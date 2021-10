Proces tegen Karim Benzema gestart: spits moet zich verantwoorden voor rol in sekstapezaak Mathieu Valbuena

Samenvattingen De Vrij scoort bij belangrij­ke zege Inter, Salah helpt Liverpool aan drie punten in Madrid

0:50 Internazionale heeft in San Siro een belangrijke zege geboekt op Sheriff Tiraspol: 3-1. Stefan de Vrij maakte de derde goal voor Inter op aangeven van Denzel Dumfries. In het Wanda Metropolitano won Liverpool met 2-3 van Atlético Madrid, waar Antoine Griezmann twee keer scoorde en vervolgens rood kreeg. Dit is de stand van zaken in de Champions League!