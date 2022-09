Programma buitenlands voetbal | Madrileense derby tusse Atlético en Real, Peter Bosz tegen sterren PSG

Terwijl Nederland in de ban is van PSV - Feyenoord en AZ - Ajax, is er ook in het buitenland genoeg om je op te verheugen. Zo speelt Atlético Madrid de Madrileense derby tegen Real en krijgt Peter Bosz met zijn Olympique Lyon de sterren van Paris Saint-Germain op bezoek. Dit is het programma van deze voetbalzondag.