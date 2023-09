Programma buitenlands voetbal | Nederlands getint Inter tegen Fiorentina, ook Barcelona en PSG in actie

LIVE Premier League | Kraker in Londen: Erik ten Hag met Manchester United tegen ongeslagen Arsenal

Erik ten Hag heeft met Manchester United zes punten na twee wedstrijden in de Premier League. Vandaag staat voor The Red Devils een absolute kraker op het programma met de uitwedstrijd tegen Arsenal, dat nog ongeslagen is. Vorig seizoen was het een spektakelstuk in Londen met vijf goals (3-2). Wat wordt het dit keer? De aftrap is om 17.30 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.