Programma Champions League | FC Barcelona en Manchester United wacht belangrijke avond

Messi in de basis bij Argentinië in belangrijk WK-kwalifica­tie­du­el met Brazilië

Lionel Messi is weer fit en begint woensdagnacht in de basis in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Brazilië. Dat zei de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni vandaag tijdens een persconferentie.

15 november