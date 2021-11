Programma Champions League | Kraker tussen City en PSG, Ajax treft Besiktas en Real aast op revanche

Groep A

• 21.00 uur: Club Brugge - RB Leipzig • 21.00 uur: Manchester City - Paris Saint-Germain Dit is de stand van zaken in groep A

Groep B

• 21.00 uur: Liverpool - FC Porto • 21.00 uur: Atletico Madrid - AC Milan Dit is de stand van zaken in groep B

Groep C

• 18.45 uur: Besiktas - Ajax

• 21.00 uur: Sporting - Borussia Dortmund

Dit is de stand van zaken in groep C