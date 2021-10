Programma | Dit staat er vandaag op de rol in de Europese competities

Feyenoord­hoo­li­gans vallen leiding Union Berlin aan tijdens etentje in Rotterdam: ‘Schrik was groot’

21 oktober De leiding van de Duitse voetbalclub Union Berlin is woensdagavond aangevallen in een Rotterdams restaurant. Zeker een persoon moest gewond naar het ziekenhuis worden afgevoerd. De politie, die vooraf al vreesde voor een confrontatie, houdt er ernstig rekening mee dat de geweldsuitbarsting inderdaad voetbalgerelateerd is.