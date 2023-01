Promes: Initiatief voor Russisch paspoort kwam niet van mij

Quincy Promes heeft nog geen Russisch paspoort en het is ook maar zeer de vraag of hij dat wil, want hij wil zijn Nederlands paspoort niet kwijt. Dat laat hij weten via zijn advocaat Robert Malewicz.

De topvoetballer van Spartak Moskou is verwikkeld in enkele strafzaken, als verdachte van een steekpartij en als mogelijke betrokkene bij drugsdeals. Russische media wisten kort geleden te melden dat Promes een Russisch paspoort had aangevraagd. Dat voedde de speculaties dat Promes zich nooit meer in Nederland zou willen laten zien om een mogelijke celstraf niet te hoeven uitzitten.

Maar dat ontkent de voetballer zelf. ,,Er zijn mensen in zijn omgeving die hebben dat idee van een Russisch paspoort verkend, maar niet op initiatief van Promes,” zegt Malewicz die dit weekend weer contact had met Promes. ,,Het gaat erom dat hij met een Russisch paspoort makkelijker mee zou kunnen op trainingskampen buiten Rusland. Nu moet dat allemaal nog met een visum. Maar Promes wil sowieso geen Russisch paspoort als hij daarmee zijn Nederlandse paspoort kwijt zou raken. Het heeft er dus niks mee te maken dat hij denkt niet uitgeleverd te hoeven worden. Dat is toch al niet aan de orde, want Rusland en Nederland werken op dit moment niet meer samen bij verzoeken tot uitlevering. In die zin helpt een Russisch paspoort dus niks.”

Promes moet 3 maart voor de rechter verschijnen als verdachte van het neersteken van zijn neef. Daarnaast valt zijn naam in enkele grote drugszaken waarin hij geld zou hebben geïnvesteerd. De voetballer ontkent daarbij betrokken te zijn en wil zijn verhaal graag vertellen aan justitie. Hoe dat moet, is nog steeds onderwerp van onderhandeling tussen kamp Promes en justitie. Het Openbaar Ministerie wil hem namelijk aanhouden als hij naar Nederland komt. Dat kan Promes niet doen, omdat - naar eigen zeggen - zijn contract zelfs bij een korte voorlopige hechtenis door Spartak Moskou ontbonden kan worden.

Niet mee op trainingskamp

Ondertussen speculeren Russische media over de vraag waarom Promes niet is meegegaan op trainingskamp met Spartak naar de Verenigde Arabische Emiraten. De reden zou zijn dat hij buiten Rusland opgepakt kan worden op verzoek van Nederland en dan wel uitgeleverd kan worden. Volgens Malewicz is Promes ‘gewoon niet helemaal fit’ en traint hij alleen.

Promes houdt zich over het algemeen stil over alle verhalen die rondgaan over zijn vermeende criminele activiteiten. Nadat het Openbaar Ministerie hem vorige week in verband bracht met drugshandelaar Piet Wortel (aan wie hij 250.000 euro zou hebben betaald), beten Promes en Malewicz fel van zich af: ,,Totale onzin.” Wanneer en hoe hij met zijn kant van het verhaal komt, en of hij er 3 maart zal zijn, is zeer onduidelijk.