Promes op dreef tegen Napoli, Bayer Leverkusen haalt uit tegen Celtic

Olympique Lyon deed opnieuw goede zaken in de Europa League. Het team van Peter Bosz begon de poulefase twee weken geleden met een 0-2 overwinning bij de Schotse kampioen Rangers en vervolgde de poulefase vanavond met een 3-0 overwinning op Brøndby IF, de kampioen van Denemarken. Karl Toko Ekambi (2x) en Houssem Aouar scoorden voor Lyon, dat in de Franse competitie zevende staat en zondagavond de derby bij rivaal Saint-Étienne speelt.



Spartak Moskou won met 2-3 bij Napoli, nadat de Italiaanse topclub na elf seconden nog op voorsprong kwam via Eljif Elmas. De bezoekers uit Rusland scoorden drie keer in de tweede helft in het Stadio Diego Armando Maradona in Napels. Quincy Promes scoorde in de 55ste en 90ste minuut en in de 80ste minuut deed Mikhail Ignatov dat voor Spartak, dat achtste staat in de Russische competitie. In de 94ste minuut deed de Nigeriaanse spits Victor Osimhen nog iets terug namens Napoli, dat na een halfuur al met tien man kwam te staan na een rode kaart voor de Portugese linksback Mario Rui.