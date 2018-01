Pröpper en Krul voorkomen replay tegen Palace

Timmy Simons (41) stopt met voetballen

8 januari Timmy Simons stopt met voetballen. In een interview met Het Laatste Nieuws zegt de middenvelder dat hij er wel uit is. ,,Het is de bedoeling dat ik er mee ophoud.'' Al blijft er lichte twijfel. ,,Je weet het nooit. In het voetbal gebeuren soms rare dingen.''