Pröpper en Locadia na strafschoppen naar halve finale FA Cup

Video Martens wint voor 60.000 supporters met Barcelona bij Atlético Madrid

18:10 Het vrouwenteam van FC Barcelona heeft in de titelstrijd in de Liga Iberdrola een belangrijke 0-2 overwinning geboekt op Atlético Madrid. De wedstrijd werd gespeeld in het Wanda Metropolitano, waar liefst 60.739 van de 68.000 stoeltjes vanmiddag bezet waren. Daarmee werd het de best bezochte wedstrijd ooit tussen twee clubteams in het vrouwenvoetbal.