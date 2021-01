Pröpper en Veltman zorgen met Brighton voor knappe comeback tegen Wolves

Aaron Connoly maakte na dertien minuten de openingstreffer namens de thuisploeg, waar Joël Veltman voor de twaalfde keer in zeventien duels mocht spelen. Hij deed dat opnieuw op de rechterflank in het 3-4-3 systeem van Brighton, dat na de 1-0 echter begon te schutteren. Romain Saïss maakte vijf minuten na de openingsgoal al de gelijkmaker namens Wolves. In de 34ste minuut maakte Brighton-verdediger Dan Burn op knullige wijze een eigen goal en tien minuten later legde hij ook Adama Traoré onderuit in het strafschopgebied, waarna de Portugese middenvelder Rúben Neves raak schoot vanaf elf meter: 1-3.



Veertig seconden na rust schoot Neal Maupay echter ook raak vanaf elf meter voor Brighton, nadat de Franse spits in de eerste tellen van de tweede helft zelf onderuit werd gehaald door João Moutinho. Brighton, waar Davy Pröpper de tweede helft goed speelde als vervanger van Yves Bissouma, pakte daarna door. Halverwege de tweede helft kopte Brighton-verdediger Adam Webster nog tegen de lat, maar in de 70ste minuut was het wel raak bij de kopbal van Brighton-verdediger Lewis Dunk. Zijn kopbal werd echter nog wel van richting veranderd door Romain Saïss. De Marokkaanse verdediger was afgelopen dinsdag al ongelukkig in de uitwedstrijd bij Manchester United (1-0 nederlaag), toen hij in de blessuretijd een schot van Marcus Rashford nog van richting veranderde.



Wolves kreeg in de 93ste minuut nog de ultieme kans op de winnende 3-4, maar invaller Owen Otasowie (19) kopte de voorzet van Adama Traoré van dichtbij over. Ki-Jana Hoever kreeg geen speeltijd bij Wolves, die voorlopig de twaalfde plaats van de Premier League bekleden. Brighton staat nu zeventiende.



Pröpper maakte dinsdag tegen Arsenal (0-1) pas zijn eerste 68 minuten van het seizoen. In zijn eerste drie seizoenen in de Premier League kwam de 29-jarige middenvelder uit Arnhem tot 100 van de mogelijke 114 competitieduels voor The Seagulls.