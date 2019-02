Pröpper verliest ondanks eerste Premier League-goal, Everton wint dankzij IJslands record

Er werden nog drie andere duels gespeeld in de Premier League vanavond. Everton won op bezoek bij laagvlieger Cardiff City (0-3) dankzij een goal van Dominic Calvert-Lewin en twee goals van Gylfi Sigurdsson. De 29-jarige middenvelder kroonde zich daarmee tot meest scorende IJslander ooit in de Premier League. Tot vandaag stond hij met 55 goals op gelijke hoogte met Eidur Gudjohnsen. Met 57 goals vestigt de Everton-speler dus een nieuw record, dat hij uiteraard zal proberen nog verder aan te scherpen.



Huddersfield Town - Wolverhampton Wanderers eindigde in 1-0 door een goal van Steve Mounié in blessuretijd. Bij Huddersfield Town begon Terence Kongolo in de basis, Juninho Bacuna viel meteen na rust in. De formatie van Kongolo en Bacuna blijft desondanks hekkensluiter, drie punten achter Fulham. De achterstand op de veilige zeventiende plaats is nog levensgroot: elf punten.



De wedstrijd tussen Newcastle United en Burnley eindigde later op de avond in een 2-0 zege voor de thuisploeg.