PSG-doelman Sergio Rico op intensive care na val van zijn paard

met samenvatting Aanstaande terugkeer in Champions League moet Manchester United weer aantrekke­lijk maken voor topspelers

Deel 1 van ‘project-Ten Hag’ bij Manchester United is zo goed als voltooid, nu de Engelse topclub vrijwel zeker is van een plek in de Champions League. Mede dankzij dat podium kan de Nederlandse trainer zijn beoogde succesploeg verder vorm gaan geven.