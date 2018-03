PSG dreigt Neymar én Mbappé te moeten missen tegen Real

Infantino bemiddelt bij spanningen tussen Iran en Saoedi-Arabië

10:37 De FIFA wil de problemen tussen Iran en Saudi-Arabië op voetbalgebied oplossen. Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond, is momenteel in Teheran en gaf daar aan een bemiddelingspoging te ondernemen. ,,Voetbal heeft niets met politiek van doen en politiek niets met voetbal. De problemen zijn op te lossen'', aldus de Zwitser. ,,De FIFA wil dat voetbal voor iedereen leuk is, ook voor de mensen in Iran en Saudi-Arabië.''