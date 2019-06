PSG-eigenaar wil geen sterrengedrag meer: ‘Anders staat de deur open, ciao!’

Voorbeschouwing Curaçao op jacht naar Gold Cup-historie: Lozano-loos Mexico topfavo­riet

16 juni De strijd om de CONCACAF Gold Cup in de Verenigde Staten, Costa Rica en Jamaica is losgebarsten. Canada won van Martinique, Mexico haalde tijdens het kampioenschap van landen uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied hard uit tegen Cuba. Voor Curaçao begint het toernooi in de nacht van maandag op dinsdag met een wedstrijd tegen El Salvador.