PSG en Marseille overtuigend verder in Franse beker

Olympique Marseille won vanavond met liefst 0-9 van Bourg-en-Bresse Péronnas, de nummer achttien in de Ligue 2. Aanvallers Konstantinos Mitroglou en Lucas Ocampos maakten beiden een hattrick. Luiz Gustavo, Dimitri Payet en Clinton Njie (penalty) maakten de overige treffers voor Olympique Marseille, de nummer twee van de Ligue 1. L'OM heeft in de competitie elf punten achterstand op Paris Saint-Germain. Afgelopen vrijdag won Marseille in de competitie al met 6-3 van FC Metz.

Paris Saint-Germain won vanavond met 1-4 bij FC Sochaux, de nummer zeven in de Ligue 2. De Argentijnse vleugelaanvaller Ángel Di María maakte drie treffers voor de topclub uit Parijs. In de eerste minuut opende hij de score al. Florian Martin maakte in de dertiende gelijk, maar Edinson Cavani maakte in de 22ste minuut alweer de 1-2. Na rust scoorde Di María nog twee keer. Na de rode kaart van de Duitse doelman Kevin Trapp in blessuretijd mocht Dani Alves nog even een minuutje keepen, aangezien PSG al was uitgewisseld. De Braziliaanse sterspeler Neymar, die twee dagen geleden flink uitpakte voor zijn 26ste verjaardag, kreeg een avondje vrij.