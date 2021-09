PSG met gevreesd trio Neymar, Messi en Mbappé niet langs Club Brugge, Liverpool klopt AC Milan

SamenvattingenVolop Champions League-voetbal woensdagavond met een aantal heerlijke krakers in de groepsfase. Lionel Messi kwam met de supersterren van Paris Saint-Germain niet verder dan een gelijkspel bij Club Brugge, Liverpool klopte AC Milan in een spektakelstuk en Denzel Dumfries en Stefan de Vrij grepen naast de punten door een late treffer van Real Madrid.

Club Brugge - PSG (Groep A)

Een supporter stond al met zijn bordje omhoog in het stadion in Brugge: ‘Messi, please show mercy’. Vrij vertaald: ‘Messi, houd jezelf een beetje in.’ En dat deed de Argentijnse superster met PSG, dat via Ander Herrera op voorsprong kwam na een kwartier spelen. Na een half uur spelen sloeg Hans Vanaken toe namens de thuisploeg, waar Noa Lang in de basis stond.

Het sterrenensemble van PSG kwam in België niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Messi, die voor et eerst in de basis stond en in de eerste helft de lat raakte, gaf gehoor aan de woorden van de fan van Club Brugge. De thuisploeg liet het balbezit bij de bezoekers en zelf de meeste kansen kreeg. Zo beleefde PSG een valse start van dit nieuwe Champions League-seizoen en viel Kylian Mbappé uit met een blessure.

,,Hij heeft een enkel verstuikt en hij had sowieso al problemen met beide enkels. We moeten afwachten hoe ernstig het precies is.”, zei trainer Mauricio Pochettino, die stelde dat Messi, Neymar en Mbappé tijd nodig hebben: ,,Ze hebben tijd nodig om goed op elkaar ingespeeld te raken. Dat is ook logisch. We zijn bezig om een team te creëren. Dat zal steeds beter gaan.”

Volledig scherm Neymar en Lionel Messi konden hun stempel niet drukken. © BELGA

Spektakel op Anfield (Groep B)

Liverpool (zonder Virgil van Dijk) en AC Milan lieten nog maar eens zien waarom Champions League-voetbal in de groepsfase al zo mooi kan zijn. Fikayo Tomori maakte een eigen doelpunt en bezorgde de thuisploeg de voorsprong. Een droomstart voor Liverpool, dat via Mohamed Salah dé kans kreeg om de score te verdubbelen. Maar de Egyptenaar miste zijn strafschop.

Dit gaf AC Milan energie die er in het slot van de eerste helft uitkwam: Ante Rebic en Brahim Diaz bogen de achterstand om in een voorsprong. Trainer Jürgen Klopp raapte in de rust zijn ploeg bijeen en maakte er een winnend elftal van, want vlak na rust nam Salah revanche voor zijn gemiste penalty. Aanvoerder Jordan Henderson bezegelde het lot van AC Milan en bezorgde de thuisploeg de zege: 3-2.



De andere groepswedstrijd tussen Atlético Madrid en FC Porto eindigde in Spanje in 0-0. Bij de bezoekers kreeg verdediger Chancel Mbemba diep in de extra tijd nog de rode kaart na een overtreding op een doorgebroken speler.

Averij voor Dumfries en De Vrij (Groep D)

Real Madrid heeft met een laat doelpunt Internazionale in Milaan verslagen (0-1) in de openingswedstrijd in Groep D van de Champions League. Real-coach Carlo Ancelotti kon tevreden zijn met zijn terugkeer in het stadion in Milaan, waar hij met die andere club AC Milan grote successen vierde.

De thuisploeg was in het Stadio Giuseppe Meazza zeker in de eerste helft de ploeg met de betere kansen. Edin Dzeko schoot twee keer op doel en ook Lautaro Martínez zag zijn schot gestopt worden door Thibaut Courtois. De Madrilenen zetten daar weinig tegenover.

In de tweede helft kwam Real er soms uit en moest doelman Samir Handanovic redding brengen op een schot van Dani Carvajal. Inter-coach Simone Inzaghi bracht Dumfries in de 55e minuut in de ploeg. Aan de rechterkant kwam de voormalig PSV’er er enkele keren door, maar echte kansen kwamen er niet meer voor de thuisploeg.



Lang leek het erop dat Internazionale en Real Madrid op een gelijkspel afstevenden, maar voor de Italianen ging het mis in de slotfase. Stefan de Vrij en de ingevallen Denzel Dumfries zagen hoe Rodrygo op aangeven van nieuwkomer Eduardo Camavinga in de negentigste minuut Real Madrid de zege bezorgde met de enige treffer van de wedstrijd: 0-1.

Eerder op de avond won FC Sheriff, de kampioen van Moldavië, in dezelfde groep verrassend van Sjachtar Donetsk (2-0). In Tiraspol zorgden Adama Traoré en Momo Yansane voor de treffers bij het debuut van de Moldaviërs in de groepsfase van de Champions League. De thuisclub begon aan de wedstrijd met elf buitenlanders. De bezoekers uit Oekraïne traden met acht Brazilianen aan.

Bekijk hier alle uitslagen, het verdere programma en de standen in alle groepen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's over de Champions League.