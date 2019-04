PSG moet kampioensfeest opnieuw uitstellen na zeperd tegen Nantes

De ploeg van Thomas Tuchel begon met een gehavend elftal aan de inhaalwedstrijd. Na de 5-1 nederlaag tegen LOSC Lille bekritiseerde Kylian Mbappé in de media zijn ploeggenoten. Dat kwam hem vandaag duur te staan, want hij maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie. Ook Marco Verratti en Juan Bernat (geschorst) waren er noodgedwongen niet bij. Tel daar de blessures van Edison Cavani, Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Thomas Meunier en Angèl Di Maria bij op en je weet dat Tuchel flink moest puzzelen.



Met slechts vijf wisselspelers op de bank begon PSG voortvarend aan het duel. Door een afstandsschot van Dani Alves kwam PSG op een 0-1 voorsprong. Lang duurde de feestvreugde niet, want verdediger Diego Carlos kopte een paar minuten later uit een corner raak: 1-1. Net voor rust tekende Abdul Waris voor de 2-1 voorsprong voor Nantes en werd het net na rust zelfs 3-1. Metehan Guclu deed in de slotminuten nog iets terug, maar dat bleek niet voldoende te zijn. Eindstand: 3-2.



Door de overwinning speelt Nantes zich nagenoeg veilig en moet PSG het kampioensfeest nog even uitstellen. Alleen als PSG alle zes de resterende wedstrijden verliest en Lille alles wint, kan PSG de titel nog verspelen. Zondag wacht een nieuwe kans, thuis tegen Monaco.