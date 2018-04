PSG ontkent gestraft te worden voor transferuitgaven

Het klopt dat de Europese voetbalbond onderzoek doet naar het transferbeleid van PSG. Er is bij de UEFA twijfel of het spenderen van honderden miljoenen euro's van de Franse club aan nieuwe spelers voldoet aan de regels van Financial Fair Play. De Britse krant meldde woensdag dat de eerste bevindingen wijzen op overgewaardeerde sponsorcontracten ter waarde van ongeveer 200 miljoen euro en dat PSG daarvoor zal worden gestraft.



PSG ontkent dat: ,,De UEFA heeft een duidelijk en helder beeld van de financiën van Paris Saint-Germain. We staan voortdurend in contact met de bond en we zullen onze zaak op 20 april met vertrouwen presenteren.''