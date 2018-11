PSG pakt ook zonder grote sterren volle buit

De miljardenclub moest het tegen Toulouse, de nummer vijftien van de ranglijst, doen zonder Mbappé en Neymar. De twee sterren raakten afgelopen interlandperiode geblesseerd bij respectievelijk Frankrijk en Brazilië. De blessures lijken niet ernstig, maar met het oog op de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (woensdag) liet coach Unai Emery de twee topspelers buiten de selectie.



Met voorin, naast de vaste spits Cavani, Ángel Di Maria en Julian Draxler had PSG al snel succes tegen Toulose. Cavani maakte na negen minuten de 1-0. Dat bleek uiteindelijk ook de enige treffer van de wedstrijd in Parijs. Daar mocht de thuisploeg niet over klagen, want Toulouse kreeg gedurende de wedstrijd meerdere mogelijkheden op de gelijkmaker. In de slotfase kreeg ook PSG kansen op een grotere zege, maar het duel eindigde in 1-0.



Door de nipte zege blijft Paris Saint-Germain dit seizoen zonder puntenverlies in de Ligue 1. Alle veertien wedstrijden in de competitie werden gewonnen. De voorsprong op nummer twee Olympique Lyon is al vijftien punten. Lille kan zondag de achterstand op de koploper terugbrengen tot dertien punten. Die ploeg gaat zondag op bezoek bij OGC Nice.